Отели Крыма, подражая Турции, открыли продажи на лето, но вместо 50-процентной скидки дают только 5%

Отели Крыма и Краснодарского края решили в этом году, как и зарубежные конкуренты, открыть продажи по акциям раннего бронирования – оплачивая тур сейчас, турист получает скидку. Правда, если турецкие и греческие отельеры дают дисконт до 50%, то российские – только 5-7%. Смысла в таких акциях представители турбизнеса не видят и бронирований не ждут.

Как ранее писал «Новый День», в этом году очень рано – с начала ноября – стартовали акции раннего бронирования туров на лето 2018 года. Смысл подобных предложений в том, что покупая тур сегодня, можно получить от отеля внушительную скидку – до 50%. По словам туроператоров, по акциям часто раскупают люксовые отели 5* в Турции, Доминикане, Греции. Но в этом году спрос пока невелик: туристы боятся очередных банкротств авиакомпаний, не уверены в курсах валют.

Несмотря на это, объявлено о раннем открытии продаж путевок в Краснодарский край и Крым на лето 2018 года. Как пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России», отельеры выставили ценники и уже заключили договоры с рядом ведущих операторов. Правда, в отличие от иностранных, отечественные гостиницы оказались не такими щедрыми: в среднем размер скидки составляет 5-7% от обычной стоимости номеров.

«Большинство отечественных отельеров учли ошибки прошлого сезона. И выставили цены на следующий сезон значительно раньше обычного, сохранив их на уровне 2017 года, а в некоторых случаях – и снизив. … В общей массе скидки российских отелей по раннему бронированию не такие щедрые, как по некоторым зарубежным направлениям. Чаще всего, отельеры готовы снизить цены лишь на 5-7% от стоимости проживания», – сообщает «Вестник АТОР».

По мнению представителей туррынка, смысл в акции раннего бронирования при такой мизерной экономии вообще теряется. Вряд ли кто-то будет оплачивать тур за 9 месяцев до отдыха, желая сэкономить несколько тысяч рублей.

«Запрос на российский юг никогда так рано не поступает, обычно спрашивать начинают с февраля. И такими маленькими скидками вряд ли отели кого-то привлекут сейчас. Тем более полетные программы операторы еще не выставили, то есть неизвестно, на рейсах каких авиакомпаний предлагается лететь, – прокомментировали РИА «Новый День» в одном из турагентств Екатеринбурга. – Ситуация может измениться после Нового года, если Турция не опустит цены. Сегодня турецкие отели очень сильно подняли ценник в сравнении с прошлым летом. Если во вторую волну раннего бронирования стоимость не упадет, то тогда может и будут смотреть варианты в Крыму и Краснодаре».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.11.17

В Екатеринбурге сносят «дом Ельцина» ради строительства высотки (ФОТО). / Минфин не нашёл законного способа дать миллион рублей на спортивный центр для инвалидов. / В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ «Дирижабль». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»