«Армия учит» и «цензы – возврат к прошлому»: депутаты – об обязательной службе в ВС РФ

Заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что на госслужбу и в думу следует брать только тех мужчин, которые отслужили в армии, придало новый импульс обсуждению этой темы. «Новый День» поинтересовался у депутатов Екатеринбургской городской думы, согласны ли они с Володиным, и почему. Мнения традиционно разделились.

Депутат Александр Колесников (беспартийный, проходил срочную военную службу в 1986-1988 гг.), отметил, что «депутатов выбирают люди», поэтому им и решать. А вот на некоторые должности – например, работников прокуратуры, следователей, судебных приставов, – наверное, имеет смысл брать граждан с армейским опытом. «В случае какой-то чрезвычайной ситуации, антитеррористической операции, специальной военной операции все эти люди остаются на своих местах, и им нужно понимать принципы взаимодействия между гражданскими и военными структурами, Кроме того, армия учит, в частности, меня научила, не только делать что-то хорошо, но еще и делать быстро. Тормоза в армии не задерживаются, они быстро перевоспитываются», – считает Александр Колесников.

Депутат ЕГД от «Единой России», Герой России Сергей Воронин – профессиональный военный, закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации, с января по май 1995 года и с августа 1999 по март 2002 года принимал участие в боевых действиях в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Он дал «Новому Дню» лаконичный комментарий: «Абсолютно согласен с этим предложением. Многие идут на госслужбу для того, чтобы откосить от армии. Все мужчины, кому положено по закону, должны служить».

Представители оппозиционных фракций высказали другое мнение. Константин Киселев (партия «Яблоко», срочную службу не проходил, старший лейтенант запаса) считает, что исполнение обязанностей депутата или госслужащего никак не связано с прохождением военной службы. «Ценз по прохождению службы в армии – это из серии «каждый чиновник должен иметь образование в сфере политических наук или государственного управления», или «каждый чиновник должен сдать экзамен по русской литературе», или «каждый чиновник должен быть кандидатом наук». Образовательный ценз, или любой другой ценз – это возвращение к XVII-XIX векам, апелляция к прошлому», – считает он.

По мнению Романа Ступникова (КПРФ, не служил по состоянию здоровья), заявление Вячеслава Володина – не что иное, как «следование трендам на милитаризацию». «Беды в России не от того, что депутаты и чиновники в армии не служили. Никакого отношения к эффективности органов власти это не имеет. А если у человека проблемы со здоровьем (как у меня, например), – что, крест на нем ставить? Кроме того, у нас есть целое поколение – мое поколение, я 1981 г.р. – чья юность пришлась на Чеченскую компанию. Естественно, что тогда многие пытались уйти от службы в армии всеми доступными способами. В то время это считалось нормальным, наоборот, идти в ту армию считалось ненормальным», – напомнил коммунист.

Добавим, согласно автобиографиям депутатов, размещенным на официальном портале ЕГД, прошли службу в армии или правоохранительных органах 11 человек: председатель Игорь Володин, Сергей Воронин, Тимофей Жуков (в настоящее время находится в зоне СВО), Александр Колесников, Владимир Крицкий, Алексей Мещеряков, Дмитрий Сергин, Виктор Тестов, Виталий Чачин, Сергей Шадрин, Руслан Камалетдинов.

У 16 мужчин-депутатов в биографиях информации о службе в армии нет, впрочем, большинство из них закончили вузы, при которых есть военная кафедра или предоставляется отсрочка от призыва. Среди них Сергей Боярский, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Антон Гусев, Александр Караваев, Константин Киселев, Владимир Козлов, Михаил Матвеев, Дмитрий Николаев, Андрей Пирожков, Павел Пустозеров, Виктор Сомиков, Владимир Стругов, Роман Ступников, Алексей Холодарев, Антон Швалев.

Напомним, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных Силах, наличия военно-учетной специальности. Это, по мнению Володина, должно касаться занятия должностей на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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