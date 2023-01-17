Володин считает, что наличие военного опыта должно учитываться при продвижении на госслужбе

Кадровые решения в будущем должны приниматься с учетом службы в Вооруженных Силах и наличия военно-учетной специальности. Такое мнение выразил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда мы говорим о тех, кто нас защищает, все они герои – добровольцы, военнослужащие, мобилизованные, участники частной военной компании «Вагнер». Все они защищают страну. Это должна быть наша единая позиция», – цитирует Володина пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Говоря о вопросах брони для той или иной категории граждан, спикер призвал не делать различий. «Есть те, кто кует победу на заводах; есть те, кто решает вопросы экономики; есть те, кто призван. В будущем все кадровые решения должны приниматься с учетом необходимости службы в Вооруженных Силах, наличия военно-учетной специальности», – отметил он.

Это, по мнению Володина, должно касаться занятия должностей на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной Думы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.

При таком подходе, по мнению председателя ГД, будет реализована система кадровых лифтов, «когда каждый человек, независимо (от того), где он работает, сможет защищать свою страну».

Москва, Андрей Дорофеев

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