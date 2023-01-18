Екатеринбургской полиции представили нового руководителя (ФОТО)

Сегодня начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков представил личному составу Екатеринбургского гарнизона нового руководителя УМВД города – подполковника Максима Метелицу.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых, Максим Метелица родился 13 августа 1987 года в Серове, после окончания средней школы и местного металлургического техникума работал на заводе им. А.К. Серова. На службу в ОВД поступил в 2007 году, начав с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по Серовскому и Сосьвинскому округам. В Серове Метелица дослужился до замначальника городского ОВД, после чего его перевели в ЗАТО Новоуральск, где он в 2020 году возглавил местную полицию.

Напомним, до декабря 2022 года пост начальника УМВД Екатеринбурга занимал полковник Игорь Озеров. В конце года он ушел на пенсию после 32 лет работы в полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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