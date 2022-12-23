Начальник УМВД Екатеринбурга уходит в отставку

Начальник УМВД Екатеринбурга, полковник Игорь Озеров, покидает свой пост.

«У него накопилось достаточно много дней отдыха за работу в выходные и праздничные дни, по истечении которых Игорь Евгеньевич планирует уйти на заслуженный отдых. Все основания для этого у него давно уже имеются. Он отдал службе свыше 32 лет, так что не нужно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, с 14 ноября по 10 декабря в Екатеринбурге работала комиссия МВД России, которая проводила плановую проверку оперативно-служебной деятельности.

Как уже сообщал «Новый День», до приезда в Екатеринбург полковник Озеров занимал должность замначальника УМВД по Тверской области. Коллективу полиции Екатеринбурга его представил в марте 2020 года начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков. «Я его давно знаю», – сказал Мешков, который несколько лет руководил УМВД по городу Твери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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