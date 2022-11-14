В свердловский Главк полиции приехали проверяющие из Москвы

В свердловском гарнизоне полиции началась плановая проверка оперативно-служебной деятельности комиссией МВД России. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

Сегодня утром начальник главного управления МВД Александр Мешков на областном селекторном совещании в режиме ВКС представил руководителям главка и территориальных ОВД членов комиссии. Комиссию возглавляет генерал-майор полиции Роман Зайцев. Основная задача проверяющих – установить фактическое положение дел в сфере правопорядка. Гости из Москвы пробудут в Екатеринбурге до 10 декабря включительно. «О каких-либо результатах работы комиссии говорить пока преждевременно, так как проверка только началась», – сообщил Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», ранее большую внеплановую проверку в ГУ МВД по Свердловской области анонсировали адвокаты из фирмы Lawguard.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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