Новый начальник УМВД по Екатеринбургу представлен коллективу

Сегодня утром коллективу УМВД по Екатеринбургу был представлен его новый начальник – полковник полиции Игорь Озеров. Прежде он занимал должность замначальника УМВД по Тверской области.

Как сообщил источник в полиции, его представил сам начальник ГУ МВД Александр Мешков. Познакомиться с новым руководителем городского управления МВД приехал и глава города Александр Высокинский.

Напомним, в декабре прошлого года свой пост покинул прежний глава городского УМВД Сергей Кулагин. Источники «Нового Дня» в правоохранительных органах сообщали, что с отставкой он тянул до последнего, однако на него оказывали давление. Два месяца назад на своей первой пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков заявил, что пост недолго останется вакантным. «Я так думаю, в феврале придет новый руководитель, я его давно знаю», – сказал Мешков, который несколько лет руководил УМВД по городу Твери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 25.03.20

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