В Екатеринбурге запустили бесплатную программу помощи детям с лишним весом

В Екатеринбурге набирают участников социального проекта «Азбука здоровья», направленного на борьбу с лишним весом у детей.

Как сообщила сегодня на брифинге главный внештатный специалист по медицинской помощи в образовательных организациях в Уральском федеральном округе Елена Ануфриева, по статистике около 25% детей в Екатеринбурге имеют избыточный вес или ожирение, и с каждым годом их количество увеличивается. Больше всего случаев ожирения встречаются у подростков в возрасте от 14 лет и старше.

«Проблема избыточного веса у детей заключается в нарушении энергетического баланса. То есть ребенок потребляет энергии больше, чем тратит. Чаще всего это следствие неправильного образа жизни. Если ничего не делать с избыточным весом, он перейдет в ожирение. А ожирение уже является фактором риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые осложнения, нарушения репродуктивной функции в будущем», – отметила врач.

Чтобы предотвратить тяжелые последствия, медики предлагают бороться с избыточным весом детей на ранней стадии. В Свердловской области с сентября работает профилактическая программа «Азбука здоровья» для семей из группы риска. В течение 12 месяцев родителей и ребенка консультируют специалисты по питанию и физической активности и клинический психолог. Для детей проводят групповые занятия, чтобы привить им привычки здорового образа жизни. Участие в программе бесплатное.

«Тут важен комплексный подход, поэтому работа проводится не только с ребенком, но и с его родителями. Сейчас у нас 50 семей завершают первый этап программы – очные консультации со специалистами. И всего за 3-4 месяца работы мы видим положительный эффект. Программа продлится до середины 2024 года, она рассчитана на участие 500 семей. Записаться в проект можно прямо сейчас. Есть критерии отбора: ребенку должно быть от 6 до 9 лет, и мы берем только семьи из Екатеринбурга, поскольку в первые месяцы участникам нужно часто посещать специалистов», – рассказала Елена Ануфриева.

Узнать больше о проекте можно на сайте «Центра семейной медицины» или на портале «Кабинет здорового ребенка».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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