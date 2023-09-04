В Екатеринбурге продлили набор детей в проект по борьбе с лишним весом

В Екатеринбурге до конца года продлен социальный проект «Азбука здоровья». Это бесплатная программа помощи для детей с избыточным весом.

«Программа ориентирована на детей от 6 до 9 лет, рассчитана на 12 месяцев и предполагает участие всех членов семьи. С участниками работают врачи-педиатры, диетологи, клинические психологи и специалисты по физической активности», – рассказали в областном минздраве.

Проект стартовал в сентябре 2022 года. За это время в нем приняли участие более 380 семей, у 80% была отмечена положительная динамика. Вступить в программу можно на сайте профилактика.ру в разделе «Кабинет здорового ребенка».

Ранее отмечалось, что около 30% детей в Свердловской области имеют избыточную массу тела. Причем девочки подвержены риску развития ожирения больше, чем мальчики. По мнению свердловских врачей, проблема усугубилась из-за пандемии коронавируса, когда школьники сидели по домам. В 2022 году в регионе заметно увеличилось количество подростков с лишним весом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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