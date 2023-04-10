Каждый третий ребенок в Свердловской области страдает лишним весом

Около 30% детей на Среднем Урале имеют избыточную массу тела. Причем девочки подвержены риску развития ожирения больше, чем мальчики. Как отмечают свердловские врачи, проблема усугубилась из-за пандемии коронавируса, когда школьники сидели по домам. В 2022 году в регионе заметно увеличилось количество подростков с лишним весом.

Чтобы переломить эту тенденцию, в Свердловской области в сентябре прошлого года запустили социальный проект «Азбука здоровья». Программа рассчитана на семьи с детьми в возрасте от 6 до 9 лет. «В этом возрасте формируется организм ребенка и начинается переход к подростковому периоду. Избыточный вес может привести к ожирению, что увеличивает риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии и нарушения репродуктивной функции в будущем», – рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Проект реализуется на базе Центра семейной медицины, который специализируется на лечении бесплодия. Директор клиники Диляра Медведская объяснила, почему специалистов заинтересовала тема детского ожирения. «По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой житель планеты имеет диагноз «бесплодие». При этом результаты очень неравномерны. Например, в Западно-Тихоокеанском регионе (Корея, Индия, Бангладеш) доля пациентов с таким заболеванием высокая – 23,5%. А в Восточном регионе (Италия, Греция, Кипр) всего 10,7% жителей сталкиваются с проблемой бесплодия. Есть исследования и по России. За последние десять лет количество женщин с бесплодием увеличилось на 30%, а количество мужчин – в два раза. И мы заметили, что темы бесплодия и ожирения очень близки. К сожалению, многие пары, которые обращаются в нашу клинику, имеют лишний вес. Когда начинаем разбираться, оказывается, что проблема тянется с детства. Нарушение гормональных процессов привело к бесплодию», – сообщила медик.

По словам Диляры Медведской, многие родители не осознают, что у их ребенка может быть лишний вес. Поэтому важно время от времени проверять детей на соответствие индекса массы тела. Если проблема уже обозначилась, можно записаться на бесплатную программу «Азбука здоровья». В течение 12 месяцев родителей и ребенка будут консультировать терапевт, эндокринолог, психолог, специалисты по питанию и физической активности. Для детей проводят групповые занятия, чтобы привить им привычки здорового образа жизни.

Сейчас в проекте занято 189 семей. Первые участники, которые уже прошли этап очных консультаций, остались довольны результатами, рассказала главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков областного минздрава Елена Ануфриева. В течение апреля идет набор новой группы участников, а в целом «Азбука здоровья» будет работать до сентября 2024 года. Пока проект действует только на территории Екатеринбурга, но если его признают успешным, то запустят и в других городах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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