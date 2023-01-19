Заключенные-рецидивисты окунулись в Крещенскую купель (ФОТО)

В исправительной колонии № 2 (Екатеринбург) отметили праздник Крещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, православные осужденные приняли участие в молебне в храме при колонии и окунулись в крещенскую купель. На сегодняшний день в колонии содержится более 100 осужденных рецидивистов. Ранее, до 2022 года, в этой колонии отбывали наказание мужчины, которых осудили впервые.

В ночь с 18 на 19 января прошли крещенские окунания в прорубь. В этом году на территории Свердловской области было подготовлено 95 купелей в 54 муниципальных образованиях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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