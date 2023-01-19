Орлов: трамвайная ветка в Академический район выполнена на треть

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в Академический район идет опережающими темпами. Перед подрядчиком поставлена задача запустить ветку к 300-летию города, то есть в августе.

«Сейчас выполнена треть работ. От улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано 1600 метров рельсошпальной решётки. Также проложено почти полкилометра путей в районе конечной остановки на улице Академика Парина. От Краснолесья до улицы Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей. Понимаю, что жители испытывают неудобства из-за частичного перекрытия улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Но это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций: сетей теплоснабжения и канализации. Работы здесь планируем завершить в июне», – написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

Напомним, строительство трамвайной линии в восьмой район Екатеринбурга началось летом 2021 года. Сначала планировалось сдать объект к концу 2024 года, но власти настояли на сокращении сроков. Стоимость строительства трамвайной линии по контракту составляет 2,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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