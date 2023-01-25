Трамвайную линию из Академического района могут продлить до Широкой Речки

В администрации Екатеринбурга проходит общественные обсуждения проект строительства трамвайной линии между районами Академический и Широкая Речка.

Согласно документам, проектируемая ветка пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова. В конце линии предполагается разворотное кольцо и трамвайное депо. Общая протяженность трамвайной ветки составит около 4,2 километра, на ней будут обустроены семь остановок.

Предложения по проекту принимаются до 7 февраля включительно, общественные обсуждения пройдут по 17 февраля.

Сейчас в Академическом с опережением идет строительство трамвайной ветки, которая должна соединить район с центром города. На первом этапе линия дойдет до кольца на улице Волгоградской около ГКБ № 40, на втором – будет продлена до улицы Татищева. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что трамвайная ветка в Академическом будет сдана в августе 2023 года – к 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»