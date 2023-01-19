11 человек госпитализировали после шаурмы и хот-догов из закусочной «У Аро»

В Екатеринбурге 12 человек подхватили норовирусную инфекцию в закусочной «У Аро», почти все госпитализированы. В шаурме и хот-догах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Случаи норовируса зафиксированы у посетителей закусочной «У Аро» на ул. Декабристов, 51/2. Екатеринбуржцы покупали там шаурму, хот-доги, лаваш в период с 16 по 18 января. Среди заболевших – пятеро 16-17-летних подростков. Одиннадцать человек – в больницах.

«У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести (повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота). Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Проводится эпидемиологическое расследование. Уже выявлены многочисленные нарушения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В закусочной не было воды для мытья рук и инвентаря, дезинфицирующих средств, нет даже туалета с раковиной. Кроме того, прием продуктов проводился без наличия маркировки и документов.

«В рамках расследования для проведения лабораторных исследований проведен отбор проб готовой продукции, сырья, смывов с поверхностей; обследован персонал. У одного из сотрудников так же, как и у заболевших, обнаружена РНК норовируса 2-го генотипа. Кроме того, во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Пробы смывов остаются в работе», – добавили в Роспотребнадзоре.

Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта. В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности. В Роспотребнадзоре обещают, что пострадавшим помогут составить документы для взыскания морального и материального ущерба.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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