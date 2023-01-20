Количество отравившихся шаурмой «У Аро» растет, в их числе студенты колледжа Ползунова

В Екатеринбурге увеличивается количество отравившихся в закусочной «У Аро», по официальной информации, сейчас заболевших – 15. Среди них студенты колледжа имени Ползунова, которые живут в общежитии по соседству. Чтобы норовирус не распространялся и дальше, санитарные врачи выдали предписание провести там дезинфекцию.

Напомним, накануне сообщалось о 12 заболевших норовирусом после обеда в закусочной «У Аро». Разносчиками инфекции могли стать сотрудники общепита, у которых при проведении расследования обнаружили РНК того же заболевания. Кроме того, Роспотребнадзор выявил множественные нарушения: в заведении не было воды для мытья рук, туалета с раковиной и так далее. А в шаурме и хот-догах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

На сегодняшний день количество пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди них восемь студентов колледжа Ползунова.

«Роспотребнадзором выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа им. И.И. Ползунова, где проживают пострадавшие учащиеся», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Составлен протокол о временном запрете деятельности закусочной, ИП Бадалян выдано предписание о проведении дополнительных санпрофмероприятий, постановление об отстранении сотрудников-носителей норовирусной инфекции от работы. Кроме того, документы для решения вопроса о временном закрытии кафе направлены в суд, а в полицию переданы все материалы расследования.

Кроме того, как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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