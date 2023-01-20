Суд закрыл закусочную «У Аро», в которой отравились 15 человек

Суд на 90 суток приостановил работу закусочной «У Аро», в которой отравились посетители. Там нашли многочисленные нарушения санитарных норм, а у трех сотрудников выявлен возбудитель норовируса.

«Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал ИП Бадалян А.С. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания «У Аро» на 90 суток», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как писал «Новый День», с 16 по 19 января в закусочной «У Аро» норовирус подхватили 15 человек, из них 11 находятся в больницах Екатеринбурга с симптомами кишечной инфекции. В том числе заболели студенты колледжа им Ползунова, в общежитии, где они проживают, будут проводить дезинфекцию, чтобы кишечное расстройство не распространялось дальше.

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. В кафе нашли множественные нарушения: не было воды для мытья рук, туалета с раковиной и так далее. А в шаурме и хот-догах обнаружили бактерии группы кишечной палочки. В полицию переданы все материалы относящиеся к делу. Также председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»