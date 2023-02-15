Во втором филиале закусочной «У Аро», торгующей шаурмой, тоже отравились клиенты

В Екатеринбурге пять человек отравились после посещения второго филиала закусочной «У Аро» – на улице Волгоградской. У них выявили норовирус, как и у посещавших кафе на Декабристов.

«С 4 по 10 февраля зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной «У Аро» (Екатеринбург, ул. Волгоградская, 190Б/2), из них трое – подростки. Двое заболевших госпитализированы. У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести (повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота). Лабораторное обследование выявило возбудитель заболевания – норовирус второго типа», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемиологи начали расследование, в ходе которого уже выявлены многочисленные нарушения санэпидрежима. Кроме того, у одного из сотрудников филиала «У Аро» вновь обнаружена РНК норовируса II генотипа. Решением суда филиал закрыли на полтора месяца.

Напомним, в конце января 16 человек отравились в закусочной «У Аро» на Декабристов. Среди них были студенты колледжа им. Ползунова. То кафе также закрыли на 90 суток, а ИП Бадалян привлечена к ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»