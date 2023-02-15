К проверке закусочной после массовых отравлений подключились следователи

В Екатеринбурге следователи начали проверку закусочной «У Аро» – накануне стало известно, что пять человек слегли с кишечной инфекцией после посещения кафе на Волгоградской.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий для выяснения точного количества пострадавших и установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Принимаются меры к опросу пострадавших, сотрудников закусочной и возможных очевидцев, истребованию документации о работе предприятия общественного питания, выполняются иные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Добавим, в конце января 16 человек отравились в кафе «У Аро», которое находится на улице Декабристов. В обоих случаях речь идет о норовирусе, обе закусочные закрыты.

Екатеринбург, Марина Иванова

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