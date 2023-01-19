Облсуд не стал смягчать наказание литовскому киллеру

Свердловский облсуд отказался смягчать наказание Ромасу Замольскису. Литовский киллер подавал такое прошение, но ранее его отклонили в Верх-Исетском районном суде, облсуд позицию поддержал.

Литовца осудили в 2016 году на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он участник банды Михаила Клока, ОПГ действовала в 2000-х, занималась грабежами и кражами. До задержания Замольскис, обвинявшийся в заказных убийствах, много лет находился в международном розыске. В 2021 году он пытался добиться перевода в Литву через суд, первая инстанция даже удовлетворила ходатайство. Но в апреле 2022 года Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда, посчитав, что оснований для передачи Замольскиса на родину нет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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