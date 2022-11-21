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Понедельник, 21 ноября 2022, 10:56 мск

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Суд отказался изменить наказание литовскому киллеру Ромасу Замольскису

Чкаловский суд Екатеринбурга отказался изменить наказание литовскому киллеру Ромасу Замольскису, который находится в колонии строгого режима. На данный момент он отбыл половину срока.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора отказал в удовлетворении ходатайства о замене наказания в виде лишения свободы на более мягкий Ромасу Замольскису, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Представители надзорного ведомства и колонии посчитали, что замена неотбытой части наказания нецелесообразна. За 6 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима Замольскис имел 4 действующих дисциплинарных взыскания, поощрений не получал. Вину в совершенном преступлении осужденный не признал. Суд согласился с позицией прокурора и отказал в удовлетворении ходатайства.

Как уже сообщал «Новый День», Ромаса Замольскиса задержали в Екатеринбурге в 2014 году как участника банды Михаила Клока. Преступная группа, действовавшая в начале 2000-х годов, занималась грабежами и кражами. В 2016 году членам ОПГ был вынесен приговор. Суд приговорил Ромаса Замольскиса к 15 годам строгого режима, окончание срока приходится на август 2029 года.

До задержания Замольскис, обвинявшийся в заказных убийствах, много лет находился в международном розыске. Летом 2018 года, уже в колонии, Замольскис объявлял голодовку, требуя экстрадировать его на родину. В 2021 году он пытался добиться перевода в Литву через суд, первая инстанция даже удовлетворила ходатайство. Но в апреле 2022 года Свердловский областной суд отменил решение Чкаловского районного суда, посчитав, что оснований для передачи Замольскиса на родину нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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