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Пятница, 8 апреля 2022, 10:52 мск

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Облсуд отказался отправлять литовского киллера досиживать срок на родине

Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции, согласно которому осужденный в Екатеринбурге литовский киллер Ромас Замольскис должен был быть передан Литве для дальнейшего отбытия наказания.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляцию на решение Чкаловского суда от 13 октября 2021 года подал прокурор. Гособвинитель посчитал, что оснований для передачи осужденного Замольскиса в другое государство нет. Заслушав стороны, облсуд решение о выдаче Замольскиса отменил и направил материалы на новое рассмотрение иным составом суда.

Как уже сообщал «Новый День», Ромаса Замольскиса задержали в Екатеринбурге в 2014 году как участника банды Михаила Клока. Преступная группа, действовавшая в начале 2000-х годов, занималась грабежами и кражами. В 2016 году членам ОПГ был вынесен приговор. Суд приговорил Ромаса Замольскиса к 16 годам строгого режима. Срок отбывания наказания исчисляется с 15 августа 2014 года, окончание срока приходится на 14 августа 2029 года.

До задержания Замольскис, обвинявшийся в заказных убийствах, много лет находился в международном розыске. Летом 2018 года, уже в колонии, Замольскис объявлял голодовку, требуя экстрадировать его на родину. Начать есть снова его убедила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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