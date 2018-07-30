Голодающего литовского киллера в тюремной больнице накормили кашей (ФОТО)

Опасный преступник Ромас Замольскис, отбывающий 16-летний срок в колонии строгого режима в Екатеринбурге, прекратил голодовку, объявленную 18 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН, Замольскис сегодня согласился поесть на завтрак горячей каши, когда к нему в медсанчасть колонии приехала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «В ходе беседы с уполномоченным Замольскис рассказал, что жалоб на условия содержания в исправительном учреждении, а также на обращение с ним сотрудников УИС у него нет», – заявили в ведомстве. Кроме того, Замольскис обсудил с Мерзляковой вопрос его экстрадиции для дальнейшего отбывания срока в его родную Литву. Ранее в экстрадиции было отказано судом.

Напомним, Ромаса Замольскиса задержали в Екатеринбурге в 2014 году как участника банды Михаила Клока. Преступная группа, действовавшая в начале 2000-х годов, отличилась грабежами и кражами. В 2016 году членам ОПГ был вынесен приговор. Суд приговорил Ромаса Замольскиса к 16 годам строгого режима. До этого Замольскис, обвинявшийся также в заказных убийствах, много лет находился в международном розыске. В прошлом году один из заместителей директора ФСИН России обратился в суд с представлением, в котором указывалось, что Замольскиса целесообразно отправить сидеть в родную Литву, на это указывали и родственники киллера. Но в удовлетворении этого прошения российские служители Фемиды отказали.

Екатеринбург, служба информации

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