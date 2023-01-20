«Прислали письмо от ЦБ, назвали по имени»: мошенники разводят уральцев от имени Банка России и ФСБ (ФОТО)

Свердловчан снова атакуют мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур и Центробанка. Жительница Екатеринбурга рассказала «Новому Дню», как у нее пытались выманить деньги от имени официальных органов.

«Мне позвонили, сразу назвали по имени-отчеству. Сказали никому о звонке не говорить, потому как разглашение тайны следствия, уголовная статья. Сказали, что звонят из Центрального банка – по моему счету подозрительная активность. Выделен специальный человек, который занимается моим делом, некто Андрущенко с Вайнера, 4 (там находится ФСБ), назвали его табельный номер. Спросили, в каких еще у меня банках есть счета. Обещали перезвонить позже и дать инструкцию, как спасти свои деньги. Видимо, предполагалось, что я пойду к банкомату и переведу им деньги. Звонившие были убедительны, прислали письмо на бланке Центробанка, выглядит все очень официально», – рассказала женщина, которая в итоге не попалась на уловки мошенников. Она также показала бланк, который ей прислали.

В тексте, подписанном Михаилом Мамутой (глава службы по защите прав потребителей ЦБ) сообщается, что на момент расследования пострадавшему выделяется личный менеджер, который несет уголовную и финансовую ответственность за разрешение ситуации, которую обозначили как П14.1 («попытка хищения средств либо мошеннические действия со стороны сотрудника отделения»). Отметим, ни в ФСБ, ни в МВД, ни в СК личные менеджеры жертвам преступлений не выделяются и обозначенную ответственность не несут. А «П14.1» это вообще набор случайных символов и не значит ничего.

В отделении по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ подтвердили, что началась новая волна такого рода мошенничества. Документы, которые преступники отправляют якобы от ЦБ, могу содержать фамилии реальных работников – эти сведения есть на сайте регулятора. Однако Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. В случае таких звонков стоит прервать разговор и заблокировать номер. Если есть какие-то сомнения по поводу сохранности денег, надо самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

«Необходимо обратиться в свою кредитную организацию. Во многих мобильных приложениях и на сайтах банков есть формы, с помощью которых можно передавать номера телефонов, с которых вам звонили. Банк России советует гражданам, которые столкнулись с телефонным мошенничеством, обязательно передавать данные о звонившем в свой банк, даже если попытка мошенничества не удалась. Зачем? Банк России получает от граждан и банков информацию о телефонных номерах, которыми пользуются мошенники. Она передается операторам связи для блокировки. За третий квартал 2022 года в целом по стране регулятор инициировал 280 806 запроса операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях», – прокомментировал Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России.

Ранее «Новый День» уже рассказывал о самых популярных способах кибермошенничества. Вариант с лжесотрудниками ЦБ, ФСБ, полиции – один из самых распространенных. Также преступники предлагают обновить приложение банка и присылают СМС, используют вариант с якобы одобренным кредитом, чтобы выбить из колеи, используют технологию подмены номеров. Подробнее читайте здесь.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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