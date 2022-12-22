В Центробанке назвали самые популярные способы кибермошенничества

За 11 месяцев уральцы перечислили мошенником 1,5 миллиарда рублей – больше, чем за весь прошлый год. Все чаще главный способ действия киберпреступников – это социальная инженерия, то есть бандиты заставляют граждан самостоятельно отдавать свои кровные. Сегодня на пресс-конференции эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников перечислил главные уловки мошенников в телефонных разговорах.

1. Банк России отмечает повторный рост ситуаций, когда мошенники представляются сотрудниками Банка России, а в подтверждение своих слов присылают скан-копии предписаний, распоряжений, в которых фигурируют реальные сотрудники ЦБ.

2. Следующая актуальная схема – предложение обновить приложение банка. В связи с санкциями из интернет-магазинов удалились многие банковские приложения, обновить их задача непростая, чем и пользуются воры. Они звонят и говорят, что срочно надо обновить приложение. Затем абоненту на телефон приходит код по СМС, жертва сообщает его мошеннику. Но, конечно, никакое приложение не обновляется, скорее всего, этим кодом подтверждается открытие кредита или подключение второго телефонного номера.

3. Еще один популярный вариант обмана – с помощью листовок с QR-кодом, которые клеят на досках объявлений. В рекламе обещают какие-то выплаты, бонусы, скидки. Жертва переходит по ссылке, беседует с оператором, и начинается обработка клиента с целью выманить деньги.

4. Мошенники работают по схеме, которая выбивает жертву из колеи: человеку звонят, предлагают кредит, он отказывается. Затем раздается повторный звонок с поздравлениями в получении кредита. И потом следует атака, так как человек в таком неоднозначном состоянии легко нарушает правила информационной безопасности.

5. Используются запрещенная технология подмены номеров. Жертва может получить звонок не только с неизвестного номера, но и с номера ЦБ или полиции. Однако стоит помнить: если в разговоре обсуждается ваш вклад, счет, деньги, необходимость их спасать или размещать – надо прекращать такой разговор. А если вы не уверены в сохранности денег – то перезвоните сами в свой банк.

Александр Сальников порекомендовал сообщать в Центробанк обо всех случаях звонков от кибермошенников, даже если их затея не удалась. Банк России аккумулирует такие номера, в этом году были заблокировано 280 тысяч номеров. Кроме того, стоит придерживаться некоторых правил, чтобы не лишиться денег. Во-первых, когда на телефон приходит СМС или пуш-уведомление с кодом , надо читать не только цифры, но и весь текст – а там всегда есть предупреждение о недопустимости разглашения кода третьим лицам. Во-вторых, стоит помнить, что мошенники могут сгенерировать любую бумагу, в том числе и якобы предписание от ЦБ. В-третьих, надо не терять бдительность в период предновогодних распродаж. Кроме того, все еще популярны фишинговые сайты – в сети лучше платить с помощью отдельной, предназначенной только для этого карты. А кроме того, сейчас есть возможность запрета на некоторые операции без обращения в банк, а еще можно подключить сервис «второй руки». Эта услуга будет полезна пожилым людям: она подразумевает, что клиент банка назначает помощника, который должен одобрять или отклонять все онлайн-операции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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