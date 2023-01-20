В Екатеринбурге закрывают ледовый городок

Ледовый городок в Екатеринбурге работает последние дни. В выходные в честь закрытия елки пройдёт традиционный фестиваль «Ледовый штурм».

Программа начнётся в субботу в 10 утра с конкурса «Ледовое граффити», заявки на участие подали более 100 художников, ожидается, что в течение дня участники создадут более 70 ледовых полотен. В воскресенье мероприятия на площади 1905 года начнутся в 11:00 с соревнований по альпинизму. Участники на скорость заберутся на специально построенную ледовую колонну высотой порядка 14 метров. После профессионалов попробовать свои силы смогут все желающие.

В 12:00 на площади 1905 года начнется концерт, на котором наградят победителей «Ледового штурма». Добавим, в ледовом городке в эти дни весьма людно, выходные ожидаются теплыми, скорее всего, в городок приедут сотни семей. Ежегодно главную новогоднюю площадку города открывают за пару дней до праздника, а закрывают в середине января. Второй год подряд работу городка продлевают, но всего на неделю.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»