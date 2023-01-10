российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 января 2023, 09:53 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Мэр: работу ледового городка продлят

Работу ледового городка на площади 1905 года решили продлить на неделю, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «За праздники, несмотря на морозы, его посетили около 400 тысяч человек. И, судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать на неделю дольше запланированного», – рассказал мэр.

Таким образом, ледовый городок в этом году закроют не 15 января, как планировалось ранее, а 22 января. Напомним, торжественное открытие состоялось вечером 30 декабря. На обустройство городка потратили 26 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Новый год

Собаки, духи, электроника. Екатеринбуржцы продают ненужные новогодние подарки / 50 тысяч свердловчан отметили Новый год и Рождество на уличных площадках / В мэрии обсуждают продление работы ледового городка / Мусорщики рассказали, что делать с елками после праздников / В Екатеринбурге открылся главный ледовый городок (ФОТО) / Екатеринбург и его жители стали героями новогодней истории (ВИДЕО) / Под Новый год всегда холодает? «Новый День» проверяет популярный миф (ИНФОГРАФИКА) / В Преображенском парке Академического открыли ледовый городок и зажгли живую ель (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,