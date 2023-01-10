Мэр: работу ледового городка продлят

Работу ледового городка на площади 1905 года решили продлить на неделю, сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. «За праздники, несмотря на морозы, его посетили около 400 тысяч человек. И, судя по обращениям жителей в администрацию города, интерес к нему у горожан продолжает сохраняться. В то же время низкие температуры увеличили срок жизни ледовых скульптур. Поэтому мы приняли решение: ледовый городок будет работать на неделю дольше запланированного», – рассказал мэр.

Таким образом, ледовый городок в этом году закроют не 15 января, как планировалось ранее, а 22 января. Напомним, торжественное открытие состоялось вечером 30 декабря. На обустройство городка потратили 26 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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