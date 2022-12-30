В Екатеринбурге открылся главный ледовый городок (ФОТО)

На площади 1905 года сегодня вечером открылся ледовый городок с главной городской елкой. Он посвящен грядущему 300-летию Екатеринбурга, и в честь торжественной даты на площади изо льда возвели репродукцию первой городской крепости.

В этом году новогоднюю площадку украшают семь ледовых скульптур на тему сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка. Среди изваяний посетители могут узнать персонажей из «Приемыша», «Аленушкиных сказок», «Емели-Охотника» и «Сказки про храброго зайца». Также в городке работают четыре аттракциона и горки для малышей. Есть фотозона, ярмарка и стилизованные домики, где можно купить выпечку и горячие напитки.

Напомним, в этом году в ледовом городке установили живую 28-метровую ель. Ее крону украшают разноцветные шары и светящиеся октаэдры, а макушку венчает красная пятиконечная звезда. Новогодняя площадка открыта для горожан по 15 января включительно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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