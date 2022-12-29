Как будет работать главная елка Екатеринбурга (ГРАФИК)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что ледовый городок на площади 1905 года прошел приемку, а рабочие вносят последние штрихи. Для посетителей он откроется завтра, 30 декабря, в 17:00 и будет работать до 22:00.

В своем телеграм-канале глава города опубликовал дальнейший график работы:

31 декабря – 1 января – с 10:00 до 03:00;

с 1 января по 5 января – с 10:00 до 23:00;

6 – 7 января – с 10:00 до 03:00;

с 7 по 8 января – с 10:00 до 23:00;

с 9 по 15 января – с 10:00 до 22:00.

Вход в ледовый городок свободный и бесплатный.

Как уже сообщал «Новый День», в этом году тема ледового городка – предстоящее 300-летие Екатеринбурга. Кроме того, сегодня в мэрии подведут итоги конкурса ледовых скульптур. В этом году в конкурсе участвуют семь команд, все они – российские: из Екатеринбурга, Якутска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новоуральска. Тема конкурса – произведения Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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