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Понедельник, 19 декабря 2022, 15:18 мск

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«Немного блоки слипаются»: ледовый городок строят при плюсовой температуре (ФОТО)

Строительство ледового городка на площади 1905 года продолжается, несмотря на наступившую оттепель с плюсовой температурой.

Об этом сегодня рассказал журналистам на пресс-туре начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. «Все идет по плану, лед заготавливается, несмотря на плюсовую температуру. Немного блоки слипаются, но это не повлияет на конечный результат», – сообщил Марков.

Городок планируют открыть 30 декабря в 17:00. На открытии будет представление, посвященное, как и весь городок, 300-летию Екатеринбурга.

А 29 декабря подведут итоги конкурса ледовых скульптур, которые уже возводятся. В этом году в конкурсе участвуют семь команд, все они – российские: из Екатеринбурга, Якутска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новоуральска. Тема конкурса – произведения Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Напомним, стоимость ледового городка в этом году составила 26 млн рублей.

Екатеринбург, Дмитрий Бутаков, Елена Владимирова

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