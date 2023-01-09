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Понедельник, 9 января 2023, 10:39 мск

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В мэрии обсуждают продление работы ледового городка

В Екатеринбурге могут продлить работу ледового городка. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, такой вопрос обсуждается, но окончательное решение еще не принято. В практике города такое уже случалось – например, в прошлом году городок работал до конца месяца.

В этом году, согласно контракту, ледовый городок должен функционировать до 15 января. На Урале стоят аномальные холода, в мэрии уточнили, что городок из-за этого закрывать не стали. По данным Gismeteo, к четвергу в Екатеринбурге будет -14 градусов, в выходные – 11-13 градусов мороза, и такая погода продержится до конца месяца.

Как выглядит главная новогодняя площадка, смотрите в нашем фоторепортаже с открытия.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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