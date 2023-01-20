На Урале возбуждено уголовное дело на кондуктора, высадившего из автобуса двоих детей в мороз

В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за того, что кондуктор высадил двух детей из общественного транспорта. Инцидент случился в Каменске-Уральском в январе этого года.

Как сообщили в следственном управлении СКР, по сообщению местного телеканала, кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку и 7-летнего мальчика, так как у них якобы не прошла оплата по проездным. В это время на улице был сильный мороз. Детям пришлось длительное время ждать на остановке следующего автобуса, чтобы добраться до дома.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и собирают доказательства.

Напомним, в марте 2021 года в России вступил в силу федеральный закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, которые не оплатили проезд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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