Перевозчик заплатит более 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса в мороз

Свердловский областной суд подтвердил правоту суда первой инстанции, который взыскал крупную сумму с перевозчика, чья сотрудница высадила детей из автобуса зимой в холода.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в январе 2023 года. Двух школьников из Каменска-Уральского кондуктор высадила из автобуса № 8. В ожидании другого автобуса дети провели более получаса на улице при температуре -17 градусов. Мать школьников обратилась с иском в Синарский районный суд Каменска-Уральского, требуя с перевозчиков ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» взыскать компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних.

В суде выяснилось, что в декабре 2022 года предприятие ООО «Экспресс-Сити» через школы выдало детям проездные билеты, а в начале января перевозчик на маршруте № 8 сменился на ООО «ПАП-1». Оба перевозчика посчитали себя ненадлежащими ответчиками: одно не имело отношения к проездным билетам, другое не высаживало детей из автобуса.

Синарский районный суд Каменска-Уральского иск удовлетворил частично – взыскал с ООО «ПАП-1» в пользу детей по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, по 875 рублей – судебные расходы. С ООО «Экспресс-Сити» взыскали компенсацию морального вреда по 5 тысяч рублей, штраф по 2500 рублей, а также судебные и почтовые расходы. Перевозчики обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда разъяснила, что перевозчиков привлекли к ответственности не из-за проездных билетов, а за высадку из общественного транспорта несовершеннолетних, следовавших без сопровождения родителей, что запрещено федеральным законодательством.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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