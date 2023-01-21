В общежитии УрФУ подрались студенты. Полиция проводит проверку

Сегодня ночью в общежитии Уральского федерального университета на улице Большакова в Екатеринбурге вспыхнула ссора между студентами. Дело дошло до драки.

По сообщениям в соцсетях, в конфликте участвовали до 50 молодых людей, один из которых получил ножевое ранение. В полиции это опровергают. «Сообщение о конфликте поступило накануне в отдел полиции 5 УМВД России по г. Екатеринбургу от сотрудников частного охранного предприятия. Оно зарегистрировано 21 января 2023 г. в 02:05 в установленном порядке, в настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение. Информация из соцсетей о причинении ножевого ранения пока не нашла своего подтверждения. Проводятся проверочные мероприятия», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

В пресс-службе УрФУ заявили, что по факту инцидента проводится внутренняя проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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