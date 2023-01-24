Семеро студентов УрФУ отправлены под арест за драку в общежитии

Семеро участников массовой драки в общежитии УрФУ на улице Большакова отправлены под административный арест.

Как сообщила «Новому Дню» помощник председателя Ленинского районного суда Екатеринбурга Юлия Новоселова, два студента арестованы на 12 суток, пятеро – на трое суток, в отношении еще троих административное производство прекращено.

Напомним, массовая драка в общежитии случилась в ночь с 20 на 21 января. Очевидцы говорят, что в ней участвовали несколько десятков человек, в том числе иностранные граждане. 21 января вечером полиция прибыла в общежитие на улице Большакова и задержала зачинщиков драки, все они – иностранные граждане. Были возбуждены административные дела по статье «Мелкое хулиганство». По утверждению полиции, конфликт носил бытовой характер. «По одной из отрабатываемых сыщиками версий, одна компания молодых людей глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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