За массовую драку в общежитии УрФУ будут судить 8 человек

Материалы в отношении восьми участников массовой драки в студенческом общежитии УрФУ направлены в районный суд.

Во время полицейской проверки в общежитии было задержано восемь человек. Возбуждены административные дела по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых. «В отделы полиции № 5 и 12 доставлено для выяснения более точных и подробных обстоятельств случившегося восемь человек. Собраны по данному факту материалы, направлены для рассмотрения в районный суд. Конфликт носит бытовой характер. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, одна компания молодых людей глубокой ночью громко слушала музыку и мешала отдыхать», – сообщил он.

Напомним,массовая драка в общежитии случилась в ночь с пятницы на субботу. Очевидцы говорят, что в ней участвовали несколько десятков человек, в том числе иностранные граждане. Полиция подтвердила факт конфликта, но опровергла сообщения о том, что есть пострадавший с ножевым ранением. По данным автора телеграм-канала «Многонационал», полиция прибыла в общежитие на улице Большакова в Екатеринбурге вчера вечером и задержала зачинщиков драки, все они – иностранные граждане.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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