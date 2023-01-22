Полиция задержала участников массовой драки в общежитии УрФУ

Полиция задержала участников массовой драки, которая произошла в общежитии УРФУ в ночь с 20 на 21 января.

По данным автора телеграм-канала «Многонационал», полиция прибыла в общежитие на улице Большакова в Екатеринбурге вчера вечером и задержала зачинщиков драки, все они – иностранные граждане. «По нашим данным – 9 египтян и 1 один гражданин Йемена, возможно будет ещё кто-то. В ближайшее время их должны отчислить из ВУЗа и выдворить из России», – сообщает канал.

В УМВД Екатеринбурга эту информацию обещали прокомментировать в ближайшее время.

Как уже сообщал «Новый День», массовая драка в общежитии случилась в ночь с пятницы на субботу. Очевидцы говорят, что в ней участвовали несколько десятков человек, в том числе иностранные граждане. Полиция подтвердила факт конфликта, но опровергла сообщения о том, что есть пострадавший с ножевым ранением. Проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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