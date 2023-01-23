Екатеринбургу пообещали аномальное потепление

В нескольких регионах России ожидается аномально теплая погода, в том числе – в Екатеринбурге.

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы – Нижегородская, Кировская области, Пермский край. Впечатляющие аномалии», – прокомментировал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Добавим, в январе в Екатеринбурге было несколько холодных дней, минимум был зафиксирован в каникулы, 8 января столбики термометров опустились до -28,5 °C. А последняя суббота, 21 января, стала самым теплым днем – воздух прогревался выше -1 градуса. Завтра, по данным Уральского УГМС, будет около -5…-7 °C, без существенных осадков, в среду на градус холоднее, возможен снег, ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

Екатеринбург, Марина Иванова

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