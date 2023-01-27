Уралу пообещали плюсовую температуру

В Свердловской области началось потепление – температура идет вверх, ветер на большей части территории утихает. По данным Уральского УГМС, уже сегодня на севере региона будет до +2 градусов, а в целом по области -1…-6 °C. Завтра также будет около -1…-6° , возможен небольшой снег, ветер западный и северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с. В воскресенье будет -4…-9 °C, ветер южный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге выходные ожидаются достаточно комфортные: -3…-5 в субботу и -5…-7 °C в воскресенье без резких порывов ветра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в ряде регионов ожидается аномальное потепление, в их числе и Свердловская область. В Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8-10 градусов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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