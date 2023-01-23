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Понедельник, 23 января 2023, 11:01 мск

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Рабочие начали демонтировать ледовый городок (ФОТО)

В Екатеринбурге рабочие приступили к монтажу ледового городка. Вход на площадь 1905 года закрыт со вчерашнего вечера. Сейчас начался разбор ледовых горок, также рабочие снимают украшения с елки. Демонтаж продолжится две недели, парковка откроется 7 февраля.

В этом году, напомним, власти решили установить в ледовом городке живую елку. Ей больше 120 лет, средний возраст жизни ели – около 90 лет. «Ее распилят на заготовки и сделают сувениры после того, как ледовый городок закончит свою работу», – говорил ранее мэр Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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