В мэрии рассказали, когда из спиленных у ратуши елок сделают сувениры

Спиленные у здания администрации Екатеринбурга елки должны пойти на изготовление деревянных сувениров. Деревья, которые одряхлели раньше времени (средний возраст их жизни 90 лет, но эти жили лишь 30, поскольку росли в центре города и «дышали» выхлопными газами), спилили прошлым летом. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов тогда пообещал, что древесину используют дальше – и сделают из нее какие-то сувенирные изделия. Но этого пока не произошло.

«Еловая древесина очень смолистая и перед обработкой должна хорошо просохнуть, как правило от года до двух. Сейчас она хранится на складе Зеленстроя и сохнет», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что новогоднюю елку с Площади 1905 года также должны пустить на сувениры.

Екатеринбург, Елена Сычева

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