У мэрии посадили новые ели взамен спиленных (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня вечером выгрузили голубые ели, чтобы высадить их взамен тех, что срубили у здания администрации города. Деревья привезли, как ранее сообщал «Новый День», из Казани, где их вырастили в специальном питомнике.

Ёлки новые

Председатель комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала, что доставлено было больше елей – не 10, а 13. Три резервные украсят другие территории города – две высадят в Историческом сквере, одну в парке XXII Партсъезда. «Это достаточно хрупкие деревья. Посадочные места уже подготовлены. Рядом с ними свежая земля с питательными веществами, чтобы растения из питомника не почувствовали резкой перемены. Для растений стресс – они попадают в город из питомника, и мы будем за ними следить», – сказала она.

Сегодня ночью высадят все ели, затем ежедневно их будут поливать, добавлять удобрения время от времени.

Старые деревья спилили, стволы очистили от сучков и коры и сохранили, чтобы сделать из них сувениры. Пока что в мэрии ждут предложения, что именно можно сделать из старых ёлок, которые болели и должны были быть срублены.

Благодаткова поблагодарила спонсора, который купил и привёз ели, а также оплатил их посадку – это один из учредителей Фонда святой Екатерины Андрей Симановский.

Также председатель комитета по благоустройству рассказала, что в дальнейшем мэрия планирует заменить деревья на улице Ельцина и на проспекте Ленина.

Фото Фонда святой Екатерины

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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