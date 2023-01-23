Чиновника осудили на 8 лет «строгача» за получение взятки при строительстве детского сада

Замглавы Тугулымского района осудили на 8 лет лишения свободы за получение взятки 1,4 миллиона рублей. Чиновник обещал гендиректору строительной компании, возводившей детский сад, оказать содействие в принятии даже невыполненных работ. Кроме того, бывший сотрудник администрации выплатит штраф 4,2 миллиона рублей.

Сергей Уткин в 2014 году занимал должность заместителя главы Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению. В декабре управление образования и строительная компания заключили контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. Уткин предложил гендиректору застройщика передать ему взятку в размере 2% от стоимости муниципального контракта (более 2 миллионов рублей). За это замглавы обещал «оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных».

«Руководитель строительной компании передал подсудимому банковскую карту, на которую периодически перечислял денежные средства. С апреля по декабрь 2015 года обвиняемый получил часть взятки на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. – Гендиректор строительной компании добровольно сообщил в полицию о существовании незаконной договоренности и способствовал раскрытию коррупционной схемы, поэтому в отношении него, в соответствии с действующим законодательством, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела». Сегодня суд признал Сергея Уткина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-чиновнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки (т.е. свыше 4,2 миллионов рублей).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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