С осужденного за взятку бывшего замглавы Тугулыма взыскали 1,4 млн рублей

Бывший замглавы Тугулыма должен отдать государству 1,4 млн рублей – именно такую взятку он получил 8 лет назад от руководителя строительной компании.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, приговор по уголовному делу в отношении экс-чиновника уже вынесен. Дополнительно прокуратура Тугулымского района направила исковое заявление о взыскании с него в доход государства 1,4 млн рублей, полученных им в качестве взятки. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Как уже сообщал «Новый День», в январе 2023 года бывшего замглавы Тугулымского района приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки 1,4 миллиона рублей. Также он должен выплатить штраф 4,2 миллиона рублей.

Преступление было совершено еще 8 лет назад. Управление образования Тугулымского района и строительная компания заключили контракт на строительство детского сада в поселке Юшала. Замглавы предложил гендиректору застройщика передать ему взятку в размере 2% от стоимости муниципального контракта (более 2 миллионов рублей). За это чиновник обещал «оказать содействие в принятии строительных работ, предусмотренных контрактом, в том числе невыполненных». Подрядчик часть денег перечислил, но затем заявил на коррупционера в полицию.

Тугулым, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»