Главе Тугулыма грозит отставка: дума второй раз подряд поставила ему неуд

Мэру Тугулыма Николаю Черепанову грозит отставка. Депутаты муниципальной думы второй год подряд ставят ему двойку за отчет о работе администрации.

Об этом сообщается на сайте Тугулымской думы. «Деятельность главы Тугулымского городского округа Черепанова Николая Дмитриевича признана неудовлетворительной, как и годом ранее. Депутаты отметили низкий уровень участия Тугулымского городского округа в государственных программах, исполнения муниципальных программ и наказов избирателей, недостаточность работы по газификации, ремонту дорог, введению в эксплуатацию очистных сооружений, строительству социальных объектов (в том числе Дома культуры в с. Верховино, библиотеки в п. Луговской, ФОКа в п. г. т. Тугулым), разработке градостроительной документации, организации транспортного обслуживания населения и т. д.», – говорится в сообщении. После второго неуда подряд депутаты имеют право поставить вопрос о досрочном расторжении контракта с главой.

Как уже сообщал «Новый День», недавно в Тулугыме разразился коррупционный скандал. В январе 2023 года бывшего замглавы Тугулымского района приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки в 1,4 миллиона рублей. Также он должен выплатить штраф 4,2 миллиона рублей.

Тугулым, Елена Владимирова

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