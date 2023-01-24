КРСУ возглавил бывший руководитель минпрома и НПО автоматики

Андрей Мисюра, в прошлом – министр промышленности и науки Свердловской области и директор НПО автоматики, получил новое назначение: теперь он руководит Корпорацией развития Среднего Урала.

Это информацию подтвердил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Сегодня я представил его коллективу. Назначен был в субботу, 21 января», – рассказал Ионин.

Как уже сообщал «Новый День», в НПО автоматики Андрей Мисюра работал с 2016 по 2022 год. В НПО отмечали, что за шесть с половиной лет под его руководством предприятие совершило серьезный рывок в освоении новых рынков и создании высокотехнологичной продукции не только для ракетно-космической отрасли.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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