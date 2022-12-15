В НПО автоматики сменился генеральный директор (ФОТО)

Новым генеральным директором АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» в Екатеринбурге назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

Как сообщает пресс-служба предприятия, Михаил Изюмов более 15 лет работает на руководящих должностях. Кандидат технических наук, неоднократно был техническим руководителем на пусках на космодромах Байконур, Плесецк, Восточный. При подготовке и реализации пяти пусковых кампаний в Гвианском космическом центре был руководителем операций по запуску.

Фото с сайта НПО автоматики

Прежний директор Андрей Мисюра, экс-министр промышленности Свердловской области, возглавлял НПО автоматики с 2016 года. В НПО отмечают, что за шесть с половиной лет под его руководством предприятие совершило серьезный рывок в освоении новых рынков и создании высокотехнологичной продукции не только для ракетно-космической отрасли. Начиная с 2016 года обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет. Кроме того, НПО автоматики стало разработчиком системы управления для перспективной ракеты-носителя «Союз-5», что позволило сохранить и вывести на новый уровень научные и производственные компетенции предприятия.

В 2017 году по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции, вследствии чего НПО автоматики укрепилось и обеспечило рост выручки на ключевом рынке – поставке приборов для сельскохозяйственной техники. В НПОА разработана система точного земледелия, которая призвана импортозаместить иностранные аналоги, а также уникальный отечественный высокочастотный автомобильный радар на 77 ГГц, который позволяет строить пространственную картину определенного сектора с реальным расположением препятствий.

На сегодняшний день НПО автоматики является одним из лидеров ракетно-космической отрасли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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