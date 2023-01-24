В организации, отвечающей за имидж Екатеринбурга, снова сменился директор

С должности директора «Столицы Урала», отвечающей за продвижение Екатеринбурга, ушла Ольга Юракова, проработавшая год. Исполняющей обязанности назначена Татьяна Белик.

МКУ «Столица Урала» считается главным учреждением, которое занимается имиджем Екатеринбурга: презентует город на выставках, организует поездки делегаций, выпускает и распространяет рекламную и сувенирную продукцию о городе. Кроме того, учреждение отвечает за организацию многих крупных выставок, проходящих в Екатеринбурге.

Ольга Юракова возглавила учреждение всего год назад, в январе 2022 года. Свой уход она подтвердила РИА «Новый День», объяснив, что вернулась к работе с промышленным туризмом, которым занималась ранее.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили, что исполняющей обязанности директора МКУ «Столица Урала» назначена Татьяна Белик (до прихода Ольги Юраковой именно она возглавляла структуру).

Отметим, что в прошлом году «Столица Урала» была одним из кураторов подготовки заявочной книги на конкурс Ростуризма. Екатеринбург стал победителем и должен до конца 2023 года получить 215 миллионов рублей, если при передаче полномочий в Минэкономразвития не будет принято иных решений. Деньги должны были направить на создание туристического облика в центре к 300-летию города. Теперь реализация проектов под вопросом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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