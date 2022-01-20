В «Столице Урала», отвечающей за туризм и имидж Екатеринбурга, меняется директор

В главном муниципальном учреждении, отвечающем за имидж Екатеринбурга и туризм, меняется директор. «Столицу Урала» с завтрашнего дня возглавит Ольга Юракова, которая до этого руководила Презентационным центром Свердловской области и курировала крупные проекты в области туризма.

Она сменит на посту Татьяну Белик, которая стала директором «Столицы Урала» лишь в апреле 2021 года. Причины кадровой рокировки в мэрии не назвали, но факт смены руководства подтвердили: «С завтрашнего дня должность директора займет Ольга Юракова», – сообщили в мэрии Екатеринбурга. Татьяна Белик останется работать в МКУ в должности заместителя.

Ольга подтвердила «Новому Дню», что с завтрашнего дня выходит на новое рабочее место. В первые дни нужно будет принять дела, в дальнейшем перед «Столицей Урала» будут стоять серьезные задачи, поскольку в Екатеринбурге в ближайшие годы пройдет множество крупных мероприятий.

МКУ «Столица Урала» считается главным учреждением, которое занимается имиджем Екатеринбурга: презентует город на выставках, организует поездки делегаций, выпускает и распространяет рекламную и сувенирную продукцию о городе. Кроме того, учреждение отвечает за организацию многих крупных выставок, проходящих в Екатеринбурге.

Ольга Юракова до прихода в «Столицу Урала» была руководителем Презентационного центра Свердловской области (Агентство по привлечению инвестиций), работала в Центре развития туризма Свердловской области, в компании Evroport, курировала крупные проекты в области промышленного туризма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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