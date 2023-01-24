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Вторник, 24 января 2023, 10:57 мск

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Суд отказался смягчить наказание помощнику депутата, убившему старушку

Помощник бывшего депутата Екатеринбургской гордумы Олега Кинева Алексей Худоногов, который отбывает 15-летний срок в колонии за убийство пенсионерки Ольги Ледовской, оборотился в суд с просьбой заменить ему оставшиеся годы лишения свободы на более мягкий вид наказания. Худоногов в 2016 году вместе с другим помощником депутата Андреем Гусевым по приказу своего шефа проник в квартиру пожилой женщины, где сначала сделал ей инъекцию сильного обезболивающего, а после убил, ударив по шее. Тело пенсионерки расчленили и выбросили за городом в болоте. За это Худоногов и Гусев получили по 100 тысяч рублей.

Сейчас помощнику бывшего депутата осталось 6,5 лет в колонии строгого режима, и он просил смягчить ему остаток наказания, однако против этого выступил прокурор, администрация колонии, где сейчас находится Худоногов, а также и суд.

Напомним, в 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к тогдашнему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен она была готова передать муниципалитету свою 3-комнатную квартиру. Глава города перенаправил пенсионерку на Кинева, который лишил старушку недвижимости, а после организовал ее убийство, поскольку Ледовская стала жаловаться на него в различные инстанции, в том числе, ходила на прием к мэру. Глава города дважды допрашивался на суде в качестве свидетеля, прокуратура сочла, что Ройзман мог предотвратить убийство старушки, но отчасти потворствовал деятельности Кинева. В итоге депутат был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его помощники Худоногов и Гусев – к 15 и 10 годам «строгача» соответственно, а еще один помощник депутата Сергей Чуваков, который по заданию шефа отвечал за махинации с недвижимостью пенсионерки, – к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы. На Чувакова была оформлена квартира Ледовской, которая на тот момент оценивалась в 5 млн рублей. Из них 3 млн должны были достаться Киневу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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