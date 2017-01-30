В Екатеринбурге суд определил судьбу квартиры убитой пенсионерки Ледовской

Публикации за 30.01.17

Квартиру убитой пенсионерки Ольги Ледовской, которой путем мошенничества завладел помощник бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кинева, передали в собственность муниципалитета.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий иск был подан заместителем генерального прокурора России Юрием Пономаревым, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры РФ в УрФО. Ранее Олега Кинева, а также его сообщников Сергея Чувакова, Андрея Гусева и Алексея Худоногова, приговорили к различным срокам заключения. Кинев и Чуваков обманули Ледовскую, и вместо договора пожизненной ренты оформили договор дарения на Чувакова. В результате ему досталась трехкомнатная квартира в Екатеринбурге. «В результате престарелая женщина была лишена права на жилое помещение, ей причинен имущественный вред на сумму более 5 млн. рублей. В мае 2014 года Кинев, желая скрыть совершенное преступление, организовал убийство пенсионерки, для совершения которого нанял Гусева и Худоногова», – напоминают в ведомстве.

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев обратился в суд с иском о передаче квартиры убитой пенсионерки городу из-за отсутствия у нее наследников. Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрел заявление и удовлетворил иск в полном объеме.

Напомним, Олег Кинев был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Алексей Худоногов – к 15 годам «строгача», Андрей Гусев – к 10 годам колонии строгого режима, Чуваков – к 4 годам и 10 месяцам.

По версии следствия, в 2013 году 80-летняя Ольга Ледовская обратилась к Евгению Ройзману с просьбой определить ее в дом престарелых. Взамен она была готова передать муниципалитету свою 3-комнатную квартиру. Глава города перенаправил пенсионерку на Кинева, который лишил старушку недвижимости, а после организовал ее убийство, поскольку Ледовская стала жаловаться на него в различные инстанции, в том числе, ходила на прием к мэру Екатеринбурга Ройзману.

Главы города дважды допрашивался на суде в качестве свидетеля, прокуратура сочла, что Ройзман мог предотвратить убийство старушки, но отчасти потворствовал деятельности Кинева.

Также необходимо добавить, что Свердловский областной суд озвучил по итогам рассмотрения дела частное определение в адрес Росреестра, фиксирующего сделки с недвижимостью. Судьи отметили, что деятельность сотрудников ведомства способствовала совершению преступления – в части мошенничества с квартирой.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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